İstanbul - Başakşehir'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı

Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken otomobilde hasar oluştu.

Kaza, İkitelli Atatürk Bulvarında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Abdulvahap Aslan 58 ACJ 596 plakalı otomobili ile bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi kendi imkanları ile otomobilden yara almadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişiyi sağlık kontrolünden geçirirken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Bir itfaiye eri, kazazede kadına üşümemesi için montunu verdi. Otomobilde ise hasar oluştu.