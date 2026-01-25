İstanbul - Başakşehir'de tamir ettiği kamyonun şoför kabininin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Baran AKKAYA-Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR’de motor kısmı arızalanan kamyonun şoför kabininin altına girerek tamir etmeye çalışan Ali Çevik, kabinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyon şoförü Ali Çevik, aracının motorunun arızalanmasının ardından kamyonun şoför kabinini kaldırarak tamir etmeye başladı. Çevik, çalıştığı sırada şoför kabini üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, kabinin altında sıkışan Ali Çevik'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Ali Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çevik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)