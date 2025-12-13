İstanbul - Bayrampaşa'da motosikletli şüpheliler benzin istasyonun yanında havaya ateş açıp kaçtı

Vehbi DEMİR - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) - Bayrampaşa'da motosiklet ile gelen şüpheliler benzin istasyonun yanında havaya ateş açarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen 2 şüpheli, benzin istasyonun yanında silahla havaya ateş açarak kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinde 4 adet boş kovan olduğu tespit etti. İş yerinde kurşun izine rastlanılmadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)