İstanbul- Beylikdüzü'nde park halindeki 3 araca çarptı; otomobilini bırakıp kaçtı

Ramazan IŞIKLI / İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde alkollü olduğu öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen iki kişi yaya olarak olay yerinden kaçarken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Gürpınar Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, caddede park halinde olan 3 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişi, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, sürücüsü kaçan otomobili çekiciyle otoparka götürüldü. Park halindeki 3 araçta hasar oluşurken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)