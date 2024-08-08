İstanbul-Beylikdüzü'nde yunuslar dalış ekibine eşlik etti

Beylikdüzü’nden hareket ederek Prenses Adası civarlarında dalış yapmak için yola çıkan bir dalgıç grubu tatlı bir sürprizle karşılaştı. Tekenin etrafında beliren yunus balıkları, ekibe yolculuk boyunca eşlik etti. Yunusların adeta dans ederek tekneye eşlik ettiği anlar dalış ekibi tarafından görüntülendi.