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İstanbul-Beylikdüzü'nde yunuslar dalış ekibine eşlik etti

Beylikdüzü'nde dalış yapmak üzere Prenses Adası'na dalış yapmak üzere yola çıkan dalgıç grubuna yunuslar eşlik etti. O anlar dalış ekibinin kameralarına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2024 22:45
  • Giriş: 08.08.2024 22:45
  • Güncelleme: 08.08.2024 22:45
Kaynak: DHA
İstanbul-Beylikdüzü'nde yunuslar dalış ekibine eşlik etti

Beylikdüzü’nden hareket ederek Prenses Adası civarlarında dalış yapmak için yola çıkan bir dalgıç grubu tatlı bir sürprizle karşılaştı. Tekenin etrafında beliren yunus balıkları, ekibe yolculuk boyunca eşlik etti. Yunusların adeta dans ederek tekneye eşlik ettiği anlar dalış ekibi tarafından görüntülendi.

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