İstanbul - Beylikdüzü’nde polis süsü verip, 285 bin liralık ziynet eşyasıyla kaçtılar

BEYLİKDÜZÜ’nde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, telefonla aradıkları 1 kişiyi adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek dolandırdı.

Mağdurun 285 bin liralık ziynet eşyasını alarak kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 13 Mart Çarşamba günü Beylikdüzü’nde meydana geldi. M.Ş.A.'yı telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı ve mağdura adının hırsızlığa karıştığını, ziynet eşyalarını eve gelecek polise teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Turizm acentasına ait bir araçla Beylikdüzü'ne gelen şüpheli M.Ç., kendini polis olarak tanıttıktan sonra, M.Ş.A.'nın 285 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak evden ayrıldı.

Dolandırıldığını anlayan M.Ş.A ise, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayda kullanılan aracın plakası belirlendi ardından da şüphelilerin kimliği tespit edildi. A.A. ve M.Ç. olaydan 1 gün sonra yakalandı. Şüphelilerden A.A.'nın turizm çalışanı olduğu ve M.Ç.'nin aldığı ziynet eşyalarını olay günü Eyüpsultan’daki bir kuyumcuda bozdurduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden M.Ç., dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; A.A. ise, adli makamlarca serbet bırakıldı. Şüphelinin olay yerine geldiği anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.