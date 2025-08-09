İstanbul -Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda aynı yönde ilerleyen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen 3 servis minibüsü ve hafif ticari araç çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YC 9846 plakalı minibüs, 34 EMM 130 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 EMM 130 plakalı minibüs, önünde ilerleyen 34 NHC 208 plakalı minibüse ve hafif ticari araca çarptı. Kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.(DHA)