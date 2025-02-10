İstanbul - Beyoğlu Vergi Dairesi’nde çıkan yangın söndürüldü

Doğan Can CESUR-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU Vergi Dairesi’nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kablolardan kaynaklandığı öğrenilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki Beyoğlu Vergi Dairesi’nin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın odrum katında bulunan kablolarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinbe itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye ederek yangına müdahale etti. İtfiaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.(DHA)