İstanbul Boğazı açıklarında yaptırımlı tankere çifte saldırı: Ambargo delici gemiyi Ukrayna vurmuş olabilir

İstanbul Boğazı’nın 15 mil açığında Karadeniz’de 140 bin ton ham petrol yüklü Altura isimli tankere sabahın erken saatlerinde çifte saldırı düzenlendi. Dört ayrı yaptırım listesindeki petrol yüklü gemi, Boğaz geçişi için sıra bekliyordu.

İstanbul Boğazı'ndan geçiş için sıra beklerken Boğaz'a 15 mil mesafede vurulan Altura isimli tanker gemisine yönelik saldırıyı kimin düzenlediği henüz açıklanmadı.

Vurulan gemi Sierra Leone bayraklı olsa da sahibi Türkiye'den Pergamon Denizcilik İşletmeleri. Şirket, henüz Kasım 2025'ta faaliyete geçmesine rağmen yaptırım listesinde. 2005 yılında inşa edilen gemi, sektörde bu işler için "yaşlı" sayılabilecek gemilerden. Uzmanlar, geminin ambargoları delmek için kullanılan "gölge filo" gemilerle özelliklerinin birebir uyuştuklarını anlattı. BirGün'ün görüştüğü uzmanlar, saldırının batırma amacı ile değil manevra kabiliyetini yok etme amacıyla gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiriyor. Eşzamanlı saldırı, geminin işlevsiz kalması amacı taşıyor olabilir.

Boğaz'a yaklaşık 15 mil mesafede vurulan gemi, dört farklı yaptırım listesinde bulunuyor. Hem havadan hem de denizden eşzamanlı insansız araçlarla vurulan gemi; Ekim 2025'te Avrupa Birliği (AB), Aralık 2025'te İsviçre ve Ukrayna ve son olarak Şubat 2026'da İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Daha önce de Malta ve Panama bayrağında bulunan gemi, yaptırım listelerini aşabilmek için şirket değiştirmişti.

Rusya Novorossiysk'ten yola çıktığı tespit edilen tankerin, bu nedenle Ukrayna tarafından vurulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye'den 27 kişilik mürettebatın bulunduğu 140 bin ton petrol yüklü geminin köprüüstünde patlama meydana gelirken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü müdahale için Nene Hatun kurtarma gemisinin gönderildiğini duyurdu. Mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Gemiden petrol sızıntısı da raporlanmadı.

BAKAN GEMİNİN KİME AİT OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı. Türk işletenli, sahibini bilmiyoruz. Mürettebatın tamamı Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok" dedi.

Bakan "Bilmiyoruz" dese de Haberdenizde.com'un haberine göre; Pergamon Denicilik'in sahibi Mesut Karataş.