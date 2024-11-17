İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, 114 metre boyundaki tankerde yaşanan dümen arızası nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halinde olan Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerde İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşandı.

İhbar üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerini olay yerine sevk etti. Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.