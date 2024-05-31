İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelıa isimli 176 metre boyundaki gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan gemiye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde Cornelıa isimli 176 metre boyundaki geminin makine arızası yaşadığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.