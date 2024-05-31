İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelıa isimli 176 metre boyundaki gemi nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik yeniden başladı.

Gemi arızası nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Cornelia" isimli gemi, makine arızasının giderilmesiyle, kılavuz kaptan, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörleri refakatinde Boğaz'daki seyrine devam etti.

Çift yönlü ve geçici olarak askıda olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, söz konusu geminin seyrini tamamlamasının ardından kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.

Gemi kurtarıldıKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Kargo gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörlerimiz refakatinde Türkeli'ye demirletildi" ifadeleri kullanıldı.