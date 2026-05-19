İstanbul Boğazı'na midye toplamak için daldı, cansız bedeni 12 saat sonra bulundu

İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında midey toplamak için oksijen tüpüyle denize dalan 39 yaşındaki Cemil Salman, kayboldu.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak amacıyla oksijen tüpüyle İstanbul Boğazı'nda dalış yaptı.

Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman su yüzüne çıkmadı.

Selman'ın su yüzüne çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi İstanbul Boğazı'nda arama çalışması başlattı.

Salman'ın cansız bedeni saat 14.00 sıralarında arkadaşları ve yakınları tarafından kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu.

Salman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)