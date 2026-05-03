İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Durdurulan gemi trafiği çift yönlü açıldı

İstanbul Boğazı’nda bir kuru yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, müdahalenin ardından kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.

Yurt
  • 03.05.2026 21:02
  • Giriş: 03.05.2026 21:02
  • Güncelleme: 03.05.2026 21:04
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamada, Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeki 185 metrelik “Zaltron” isimli kuru yük gemisinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Olay yerine KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 römorkörlerinin sevk edildiğini bildirilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada müdahalenin ardından ise gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak açıldığı ifade edildi.

Arızalanan geminin ise Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

