İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda Barbados bayraklı geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı'nda 'TRACKHOUND' isimli Barbados bayraklı gemide İstinye açıklarında meydana gelen makine arızası sonucu gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-5 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu sevk edildi.
Geminin Çubuklu Feribot İskelesi yakınlarında bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.