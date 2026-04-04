İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda Barbados bayraklı geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

  • 04.04.2026 01:19
  • Güncelleme: 04.04.2026 01:24
Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı'nda 'TRACKHOUND' isimli Barbados bayraklı gemide İstinye açıklarında meydana gelen makine arızası sonucu gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-5 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu sevk edildi.

Geminin Çubuklu Feribot İskelesi yakınlarında bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

