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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü açıldığı duyuruldu.

Güncel
  • 10.07.2024 15:19
  • Giriş: 10.07.2024 15:19
  • Güncelleme: 10.07.2024 17:10
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı
Fotoğraf: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli geminin Boğaz geçişini tamamlamasının ardından güney-kuzey yönlü açıldı.

Gemi trafiği, söz konusu gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı.

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