Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşaması sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Güncel
  • 23.08.2023 09:50
  • Giriş: 23.08.2023 09:50
  • Güncelleme: 23.08.2023 09:54
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, Türkeli Feneri açıklarında bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşadığı aktarıldı.

Arızanın ardından kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörlerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı" bilgisine yer verildi.

İstanbulda arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
BirGün'e Abone Ol