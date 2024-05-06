İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı girişinde dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, İstanbul Boğazı kuzey girişinde "BRABUS" isimli kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."