İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, LIONFISH isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.