İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, 171 metre uzunluktaki gemiyi kurtarmak için 3 römörkörün olay yerine yönlendirildiği belirtildi. KEGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Romanya’dan Libya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."