İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.

Güncel 04.05.2024 10:52 Giriş: 04.05.2024 10:52

Güncelleme: 04.05.2024 10:55 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv