İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.
YARIN DA YAT YARIŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.