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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Güncel
  • 29.10.2024 12:02
  • Giriş: 29.10.2024 12:02
  • Güncelleme: 29.10.2024 12:06
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı'nda, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, boğaz trafiğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.

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