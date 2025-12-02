İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, yoğun sisin neden olduğu görüş kısıtı nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı” denildi.