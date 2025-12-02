Giriş / Abone Ol
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, yoğun sisin neden olduğu kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde askıya alındı.

Güncel
  • 02.12.2025 07:57
  • Giriş: 02.12.2025 07:57
  • Güncelleme: 02.12.2025 08:01
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, yoğun sisin neden olduğu görüş kısıtı nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı” denildi.

