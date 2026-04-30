İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı’nda Castorone’nin geçişi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 373 metrelik geminin güney-kuzey yönlü geçişi sırasında Boğaz’ın trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden alınan bilgiye göre; Castorone isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.