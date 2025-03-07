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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak

İstanbul Boğazı trafiği, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin geçişi süresince çift yönlü olarak durdurulacak.

Güncel
  • 07.03.2025 13:30
  • Giriş: 07.03.2025 13:30
  • Güncelleme: 07.03.2025 13:33
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak
Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.

Alınan bilgiye göre, 14.00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durdurulacak.

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