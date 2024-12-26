İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Bir tankerin arıza yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken arızalandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tankerin çekilmesi için çalışma başlatılırken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.