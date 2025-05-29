İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı’nda transit gemi trafiği, yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi’nin geçişi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla çift yönlü olarak durduruldu.
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı transit gemi trafiği, saat 08.00'de, yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.