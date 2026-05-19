İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Açık Deniz Yat ve Yarış Kulübü tarafından 7. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası'nın İstanbul Boğazı'nda düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle Boğaz'daki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.