İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüşün düzelmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak 12.40'dan itibaren yeniden açıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce saat 03.45'ten itibaren kuzey-güney yönlü kapatılan Boğaz'daki gemi trafiği normale döndü.
Kısıtlı görüşün düzelmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak 12.40'dan itibaren yeniden açıldı.