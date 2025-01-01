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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüşün düzelmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak 12.40'dan itibaren yeniden açıldı.

Güncel
  • 01.01.2025 08:32
  • Giriş: 01.01.2025 08:32
  • Güncelleme: 01.01.2025 14:03
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce saat 03.45'ten itibaren kuzey-güney yönlü kapatılan Boğaz'daki gemi trafiği normale döndü.

Kısıtlı görüşün düzelmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak 12.40'dan itibaren yeniden açıldı.

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