İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden başladı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği karaya oturan yük gemisinin kurtarılmasının ardından açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, karaya oturan yük gemisinin kurtarılarak Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından saat 16.00 itibarıyla normale döndü.

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Römorkörler eşliğinde çekilen yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldı.