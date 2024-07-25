İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arıza yaptı: Demirleme sahasına çekildi

Rusya'dan Libya'ya seyir halinde olan Brothers Way isimli gemi, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yaptı. Arızalanan kargo gemisi, Büyükdere Demirleme Sahası’na çekildi.

İstanbul Boğazı Anadolu Kavağı önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı. Genel kargo gemisi kurtarma römorkörü eşliğinde Büyükdere önlerine demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde bir kargo gemisi arızalandı.

Rusya'dan Libya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yapan Brothers Way isimli 105 metre boyundaki genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti'nin İstanbul GTH merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde Büyükdere’ye demirletildi.