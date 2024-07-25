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İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arıza yaptı: Demirleme sahasına çekildi

Rusya'dan Libya'ya seyir halinde olan Brothers Way isimli gemi, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yaptı. Arızalanan kargo gemisi, Büyükdere Demirleme Sahası’na çekildi.

Güncel
  • 25.07.2024 10:58
  • Giriş: 25.07.2024 10:58
  • Güncelleme: 25.07.2024 11:01
Kaynak: ANKA
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arıza yaptı: Demirleme sahasına çekildi
Fotoğraf: DHA

İstanbul Boğazı Anadolu Kavağı önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı. Genel kargo gemisi kurtarma römorkörü eşliğinde Büyükdere önlerine demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde bir kargo gemisi arızalandı.

Rusya'dan Libya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yapan Brothers Way isimli 105 metre boyundaki genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti'nin İstanbul GTH merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde Büyükdere’ye demirletildi.

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