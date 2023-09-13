İstanbul Boğazı'nda kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

Dalış yapmak için girdiği İstanbul Boğazı’nda kaybolan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Yeniköy'de dalan İsa K'nin (31) bir süre denizden çıkmadığını görenler, durumu polis, sağlık, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerini gelen Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri, kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün İsa K'nin dalış yaptığı yerde sürdürüldü.