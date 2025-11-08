İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aşiyan önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan, 7 metre boyundaki teknenin İstinye'de emniyete alındığı duyuruldu.
Kaynak: AA
