İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aşiyan önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan, 7 metre boyundaki teknenin İstinye'de emniyete alındığı duyuruldu.

Güncel
  • 08.11.2025 18:29
  • Giriş: 08.11.2025 18:29
  • Güncelleme: 08.11.2025 18:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA / Arşiv

İstanbul Boğazı'nda, Aşiyan önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Aşiyan önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan, 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek İstinye'de emniyete alındığı bildirildi.

