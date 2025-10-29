Giriş / Abone Ol
Boğaz'ın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

  • 29.10.2025 16:58
  • Giriş: 29.10.2025 16:58
  • Güncelleme: 29.10.2025 17:13
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı
Fotoğraf: AA

Boğaz'ın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.

Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, kanodan düşen kişileri sudan çıkardı.

Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

