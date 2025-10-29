İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı

Boğaz'ın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.

Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, kanodan düşen kişileri sudan çıkardı.

Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.