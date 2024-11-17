İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapanmasına neden olan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tankerin kurtarılması için olay yerine yönlendirilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerinin çalışmaları tamamlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-7 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

"NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tankerin dümen arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.