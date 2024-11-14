İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan uluslararası su yolu İstanbul Boğazı, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış yaptığı İstanbul Boğazı'nın ekosistemini ve kültürel varlıklarını, su altı kamerasıyla zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniğiyle kaydetti.

Görüntülerde, İstanbul'un kültürel mirası arasında yer alan Boğaz kenarındaki Dolmabahçe Sarayı ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi gibi yapıların mavi sulara yansıması yer alıyor.

SU ALTI TÜRLER KAYDA ALINDI

Büyük Mecidiye Camisi'nin kıyısında yapılan batık dalışında kaydedilen görüntülerdeki iskorpit, denizanası, alev midyesi ve midye gibi deniz canlıları su altı dünyasının türlerini ortaya koyarken, kıyıdaki deniz marulları da dikkati çekiyor.

Marmara Denizi'nin İstanbul açıklarındaki takımadalarının en batıda olanı Sivriada'da gerçekleştirilen dalışa ait görüntülerde ise turuncu renkli mercan resifleri mavi suları süslüyor.

Görüntülerde "kentin zarif simgesi" olarak nitelenen ve restorasyonla yenilenen Kız Kulesi de bulunuyor.