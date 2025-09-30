İstanbul Boğazı trafiğini etkileyen gemi arızası

(İSTANBUL) - Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Beykoz Umuryeri önlerinde makine arızası meydana gelen Arda isimli kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Büyükdere İskelesi’ne demirledi. İstanbul Boğazı, bu nedenle bir süre gemi trafiğine kapatıldı.

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halinde olan Arda isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinde, İstanbul Boğazı Beykoz Umuryeri önlerinde makine arızası meydana geldi.

Arızalanan gemi, bölgeye sevk edilen kılavuz kaptan, KURTARMA-4 ve KURTARMA-6 römorkörleri ile Sarıyer Büyükdere İskelesi’ne demirledi.

Geminin çekilmesi sırasında durdurulan Boğaz trafiği ise normale döndü.