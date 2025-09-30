Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul Boğazı trafiğini etkileyen gemi arızası

Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Beykoz Umuryeri önlerinde makine arızası meydana gelen Arda isimli kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Büyükdere İskelesi’ne demirledi. İstanbul Boğazı, bu nedenle bir süre gemi trafiğine kapatıldı.

Ajans Haberleri
  • 30.09.2025 12:31
  • Giriş: 30.09.2025 12:31
  • Güncelleme: 30.09.2025 12:31
Kaynak: ANKA
İstanbul Boğazı trafiğini etkileyen gemi arızası

(İSTANBUL) - Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Beykoz Umuryeri önlerinde makine arızası meydana gelen Arda isimli kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Büyükdere İskelesi’ne demirledi. İstanbul Boğazı, bu nedenle bir süre gemi trafiğine kapatıldı.

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halinde olan Arda isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinde, İstanbul Boğazı Beykoz Umuryeri önlerinde makine arızası meydana geldi.

Arızalanan gemi, bölgeye sevk edilen kılavuz kaptan, KURTARMA-4 ve KURTARMA-6 römorkörleri ile Sarıyer Büyükdere İskelesi’ne demirledi.

Geminin çekilmesi sırasında durdurulan Boğaz trafiği ise normale döndü.

BirGün'e Abone Ol