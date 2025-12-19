İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü seyretti
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle İstanbul Boğazı ile çevresinde görüş mesafesini düşürdü.
Sis, sabah kentin bazı bölgelerinde yoğunlaştı.
İstanbul Boğazı ile çevresinin yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sise büründü.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.
Sis nedeniyle Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapıların görünürlüğü de azaldı.