İstanbul Boğazı 'yat yarışı' nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

  • 02.05.2026 10:05
  • Güncelleme: 02.05.2026 10:08
Kaynak: DHA
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race' yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı’nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatıldığı 18.40’da ise açılacağı belirtildi.

