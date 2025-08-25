İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü için arama çalışmaları başladı

İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, denizde kayboldu.

Cumartesi günü İstanbul’a gelip Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenilen Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda yaşandı. Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı.

3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine yetkililere bilgi verildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı.

Boğazda arama çalışmaları sürüyor.