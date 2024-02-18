İstanbul bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, yarın Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak. "Carmine Meo" albümüyle uluslararası çıkış yapan Shapplin, sanatsal vizyonuyla müzik dünyasında iz bırakmış bir sanatçı olarak görülüyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 23 Şubat'ta Gülşah Erol Quintet ve Nils Petter Molvaer, 24 Şubat'ta CRR Müzik Topluluğu ardından Mehmet Ali Sanlıkol ile CRR Senfoni Orkestrası'nın konseri müzikseverleri ağırlayacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) da 20-25 Şubat'ta "Bir Nefes Dede Korkut", "80 Günde Devri Alem", "Her Şey Yolundaymış Gibi", "Frankenstein", "Çarpışma" ve "Kırmızı Küre" sahnelenecek.