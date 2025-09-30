İstanbul - Büyükçekmece'de polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2' si polis 4 yaralı

Vehbi DEMİR - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de şüphelilerin bulunduğu otomobili takip eden polis aracı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü Muharrem Özdemir hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Alkent 2000 Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Avcılar'da şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Silahlı oldukları değerlendirilen şüpheliler 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri takip ettiği sırada dönüş için manevra yapan hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan hafif ticari araç sürücü Muharrem Özdemir ve 2'si polis memuru olmak üzere yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesinin kılınacak cenaze namazının ardından Tokat'ta defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)