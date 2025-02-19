İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Hava sıcakllığı düşecek, kar yağışı daha da artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yarın İstanbul’da havaların daha da soğuk olacağı ve kar yağışının da artacağı bildirildi.

Lütfen DİKKAT ❗️



Bugün özellikle kuzey kesimlerdeki yoğun kar yağışına rağmen sorumluluğumuzdaki tüm yolları açık tuttuk, metro seferlerini artırdık. Yarın için tekrar uyarıyoruz; hava sıcaklığı daha da düşecek, yağış daha da artacak, ciddi buzlanma ve don vakaları görülecek. pic.twitter.com/k0QEohj5Lg — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 19, 2025

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Lütfen DİKKAT! Bugün özellikle kuzey kesimlerdeki yoğun kar yağışına rağmen sorumluluğumuzdaki tüm yolları açık tuttuk, metro seferlerini artırdık. Yarın için tekrar uyarıyoruz; hava sıcaklığı daha da düşecek, yağış daha da artacak, ciddi buzlanma ve don vakaları görülecek."