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İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Hava sıcakllığı düşecek, kar yağışı daha da artacak

İBB yarın İstanbul’da hava sıcaklığının daha düşük olacağını ve kar yağışının daha da artacağını belirterek buzlanma ve don vakalarına karşı uyardı.

Güncel
  • 19.02.2025 23:05
  • Giriş: 19.02.2025 23:05
  • Güncelleme: 19.02.2025 23:07
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Hava sıcakllığı düşecek, kar yağışı daha da artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yarın İstanbul’da havaların daha da soğuk olacağı ve kar yağışının da artacağı bildirildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Lütfen DİKKAT! Bugün özellikle kuzey kesimlerdeki yoğun kar yağışına rağmen sorumluluğumuzdaki tüm yolları açık tuttuk, metro seferlerini artırdık. Yarın için tekrar uyarıyoruz; hava sıcaklığı daha da düşecek, yağış daha da artacak, ciddi buzlanma ve don vakaları görülecek."

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