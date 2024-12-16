İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haciz açıklaması

CHP'li 6 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandığı iddialarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir. — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) December 16, 2024

'6 BELEDİYEYE HACİZ İŞLEMİ UYGULANDI' İDDİASI

CHP'li 6 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandığı iddia edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konulduğu öne sürüldü. Haciz işlemi uygulandığı belirtilen belediyeler; İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi oldu.