İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli nakdi desteği arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken hanelere periyodik olarak sunduğu nakdi desteğe zam yapıldı. Her ay binlerce haneye düzenli olarak verilen 1000 TL nakdi destek, 2025 yılında 1500 TL'ye çıkarılacak.

BAŞVURU KRİTERLERİ NELER?

İBB tarafından 1 Temmuz 2019-30 Kasım 2024 arasında 366 bin 929 tekil haneye İstanbulkart ile Düzenli Nakdi Destek sunuldu. Sosyal Destek İstanbulkart için başvuru kriterleri, İstanbul’da ikamet etmek ve sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi şartları aranıyor.

Başvurular ise İstanbul Senin Uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, 1530 SMS Hattı, cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi, Çözüm Merkezi Mobil Uygulama, Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34, Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanacak.