İstanbul - Çamlıca Tepesi'nde kar yağışının keyfini aileler çıkardı

Esra GÜNTEPE – Ulaşcan ÖZER /İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı yeniden başladı. Okulların tatil edilmesiyle birlikte aileler ve çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde gece başlayan kar yağışı etkisini arttırmaya devam etti. Bu sabah kentte yeniden başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde Okulların da tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla kar topu oynayıp karın tadını çıkardı. Kimi kardan adam yaparken, kimi de kızakla kaydı. Gezmek için Çamlıca'ya gelen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çektirdi.

‘ÇOCUKLAR AKŞAMDAN BERİ DUA EDİYORDU KAR YAĞSIN DİYE’

Çocuklarıyla birlikte Çamlıca Tepesi'ne eğlenmeye gelen Sinan Küpeli, "Vallahi ne diyelim, gayet güzel oldu, çocuklar seviniyorlar işte. Hatta dün akşamdan beri dua ediyorlardı kar yağsın diye. Çıkalım gidelim Çamlıca’ya dedik, çocuklar eğlensin. Tatil olması iyi oldu, yılbaşı tatili. O şekilde yani çocukların eğlencesi artık. Çocuklar eğlensin" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN YETER'

Çocukları ile kardan adam yapan Aziz Mahmut Avşar, "Evet, çok istiyorlardı zaten. Karı havada görünce biz direkt Büyük Çamlıca’ya geliyoruz. Çünkü karın en yoğun yağdığı yer bizim burası. Çocuklar da çok mutlu. Birkaç fotoğraf çektirip, kartopu oynayıp, kardan adam yapıp gideceğiz inşallah. Uzun zamandır ilk günde kar yağmıyordu. Bizde de bir değişiklik oldu, güzel bir anı oldu bize. Tüm ülkemize hayırlı olsun inşallah" dedi.

'HER YER BEMBEYAZ'

Okan Özcan ise, "Okullar tatil, kar yağdı, süper. Kızım da 'Hemen koşturalım, koşturalım' dedi. Buraya geldik. Çok keyifli, her yer bembeyaz. Kar yağdı, çok güzel oldu. Kardan adam yaptık, sonra da karlarda yuvarlandım, kar topu savaşı oynadım, mutluyum." dedi.