İstanbul - Cebeci Tüneli'nde motosiklet kazası araç kamerasında

Baran AKKAYA/İSTANBUL,(DHA) - SULTANGAZİ Cebeci Tüneli'nde motosikletin otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza anı başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

Kaza saat 18.00 sıralarında Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde hatalı sollama yapan motosiklet, sol şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola düşerek, sürüklendi. Savrulan motosiklet ise başka bir otomobile çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı, tüneldeki başka bır araçta bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)