İstanbul - Çekmeköy'de mıcır yüklü hafriyat kamyonu yandı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıktı. Çekmeköy istikametine seyir halinde olan Serhat Öğren idaresindeki 41 KT 702 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonunun motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoför Öğren, aracı yolun sağına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyona köpüklü su ile müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeride düşürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hafriyat kamyonunda hasar meydana geldi.