İstanbul-Çukurova seferini yapan uçak panik yarattı: Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
İstanbul'da dün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı’dan Çukurova Havalimanı'na seyahat etmekte olan Pegasus'a ait PC2092 numaralı yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kez düşme tehlikesi yaşadı. Düşme tehlikesi nedeniyle yolcular panik yaşarken uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Çukurova seferini yapan yolcu uçağı, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle havada 3 kez düşme tehlikesi yaşamasının ardından Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Gazeteci Ali Türkaslan, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detaylara ve fotoğraflara yer verdi.
Buna göre, dün saat 16:00 da Sabiha Gökçen Havalimanı’dan kalkış yapan İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan PC2092 numaralı yolcu uçağı defalarca düşme tehlikesi yaşadı.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 saat boyunca havada kalan uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
"KENDİ İMKANLARINIZ İLE GİDİN" İDDİASI
Yaşananlar nedeniyle rahatsızlanan yolculara, Kayseri Sağlık ekipleri müdahale etti. Çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı’nda mahsur kaldı. Yaşananlar nedeniyle havayolu şirketi Pegasus yetkililerinden destek bekleyen yolculara "Kendi imkanlarınızla gidin" denildiği iddia edildi.
HAVADA 3 SAAT SÜREN PANİK— Ali Türkaslan (@aliturkaslan) November 17, 2024
PEGASUS UÇAĞI KAYSERİ’YE ZORUNLU İNİŞ YAPTI
🔴Sabiha Gökçen Havalimanı’dan bugün saat 16:00 da kalkış yapan İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan PC2092 numaralı yolcu uçağı defalarca düşme tehlikesi yaşadı.
🔴 Olumsuz hava koşulları sebebiyle 3… pic.twitter.com/tzpR9KfLyS