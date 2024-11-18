İstanbul-Çukurova seferini yapan uçak panik yarattı: Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Çukurova seferini yapan yolcu uçağı, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle havada 3 kez düşme tehlikesi yaşamasının ardından Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Gazeteci Ali Türkaslan, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detaylara ve fotoğraflara yer verdi.

Buna göre, dün saat 16:00 da Sabiha Gökçen Havalimanı’dan kalkış yapan İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan PC2092 numaralı yolcu uçağı defalarca düşme tehlikesi yaşadı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 saat boyunca havada kalan uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

"KENDİ İMKANLARINIZ İLE GİDİN" İDDİASI

Yaşananlar nedeniyle rahatsızlanan yolculara, Kayseri Sağlık ekipleri müdahale etti. Çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı’nda mahsur kaldı. Yaşananlar nedeniyle havayolu şirketi Pegasus yetkililerinden destek bekleyen yolculara "Kendi imkanlarınızla gidin" denildiği iddia edildi.