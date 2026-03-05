İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltında işkence iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği “Kadıköy’de 18 yaşındaki gence gözaltında işkence” haberinin ardından söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Barış Terkoğlu’nun Onlar TV’de aktardığı bilgilere göre, uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan ve daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılan genç, emniyette sistematik işkenceye maruz bırakıldı. Terkoğlu, gencin telefon şifresini polise vermeyi reddetmesi üzerine şiddetin dozunun arttığını belirtti. Süreci yakından takip eden gencin avukatının, müvekkiliyle görüşmek için 6 saat boyunca mücadele verdiği, bu süre zarfında işkencenin devam ettiği ifade edildi.

"GÖZETLEYEREK İŞKENCE YAPTILAR"

Serbest bırakıldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunan gencin ifadesinde maruz bırakıldığı işkencenin detayları yer aldı. Gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatan genç, “4-5 polis memuru yumruk ve tokatla darp etti. Sonrasında beni polis merkezine götürüp ters kelepçe yapıp yeniden dövdüler. Sol yüzüm ve sol omzum yaralandı” ifadelerini kullandı.

Gözaltındaki genç, fiziksel şiddetin ardından bir polis memuru tarafından nesne kullanılarak gerçekleştirilen cinsel nitelikli ağır işkenceye maruz bırakıldığını, bu sürecin diğer polislerin gözetiminde gerçekleştiğini ve işkenceye müdahale etmediklerini kaydetti.

ADLİ TIP İDDİAYI DESTEKLEDİ

Terkoğlu, olayın ardından hazırlanan Adli Tıp raporunda gencin iddialarını destekleyen bulguların yer aldığını ifade etti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“03 Mart 2026 tarihinde ilimiz Kadıköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan (M. A. E. Ş.) isimli şahsın gözaltında bulunduğu sırada kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün soruşturma başlatılmıştır.

Söz konusu iddialara ilişkin adli süreç titizlikle yürütülmekte olup, gerekli tüm inceleme, araştırma ve delil toplama faaliyetleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

05.03.2026

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı”